保險經紀社交平台煽動堵路縱火　官斥不負責任判囚58個月

男保險經紀前年透過通訊軟件Telegram開設頻道，並在頻道內發布資訊，教導他人製造化學品縱火，煽動他人參與當時中文大學發生的暴動，甚至向警員或「藍絲」淋潑鏹水。該保險經紀早前承認煽惑他人犯縱火及暴動等9罪，今日(6日)在區域法院被判入獄58個月。法官郭啟安指，被告的言論鼓吹仇恨，加深社會撕裂，對市民人身安全構成威脅，尤其當時中大正發生嚴重警民衝突，被告的言論無疑是火上加油，又指被告教他人扔雜物到港鐵路軌，或會令列車出軌，斥他極自私、不負責任。

32歲被告蕭張龍，承認9項煽惑罪，控罪分別指被告於2019年11月煽惑他人犯縱火、公眾妨擾、暴動、有意圖傷人、施用毒藥或其他損害性物品或有害物品。

案情指，被告於Telegram開設及管理一個名為「開掛之達人」的頻道。2019年10月至去年3月尾間，被告於頻道發布了約1,197則貼文，內容涉及激進或暴力，包括製造化學品及「火魔法」，又教他人扔雜物到港鐵路軌、着他人參與中大一帶暴動、提議用鏹水傷害他人等。

被告被捕後，承認其部分貼文目標是激進示威者，部分貼文則欲誘使他人對「藍絲」產生憎恨，又或煽惑他人襲警等。被告又承認發布貼文，目的是提高訂閱人數及增加知名度，希望訂閱者購買其售賣的清潔產品，及呼籲他人存錢入其名下戶口。在有關時段，被告戶口收到逾160萬港元存款。

案件編號：DCCC 853/2020