Omicron勢蔓延亞洲　劉宇隆倡下月起為3至11歲幼童打科興

政府不斷擴大新冠疫苗接種年齡，但仍無助推高接種率。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(6日)在電台節目表示，新冠變種病毒Omicron遲早在亞洲蔓延，建議本港明年1月開始，為3至11歲的嬰幼兒及小學生接種由內地研發的科興疫苗，他本月底將會在委員會開會時提出討論。

劉宇隆引述南非數據，指目前初步顯示接種新冠疫苗人士，感染Omicron後可以有效預防重症出現，與未接種疫苗的人士比較，兩者入院比例約1比10，並舉例指南非的感染人數雖倍增，但住院人數未有相應增加，反映疫苗即使未必可預防感染，但可預防重症。他又指海外嬰幼兒的確診率有上升趨勢，主要因為未有接種新冠疫苗，因此下月起將疫苗擴至3至11歲年齡層是最理想做法。

他又指本港目前採取「清零」策略，是推高新冠疫苗接種率的好時機，通關後亦較安全，否則會如與病毒共存的國家般易進退失據，呼籲市民盡快接種疫苗。