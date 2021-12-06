再有1人接種新冠疫苗後死亡　開打逾9個月錄6437宗異常事件

新冠疫苗2月底開打至今，不時錄得副作用個案，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(6日)召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件，截至11月30日，衞生署共接獲6,437宗異常事件報告，較上周增加46宗，佔疫苗接種總劑量的0.07%。當中涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，較上周增加1宗至49宗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。換言之，再有1人接種新冠疫苗後死亡，東網正向衞生署查詢相關詳情。

衞生署表示，至今專家委員會已評估該49宗死亡個案並總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為餘下14宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫院管理局資料，11月1日至28日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有124.7宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有6.6宗，這期間的整體死亡率與過去3年同期數字相若。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。