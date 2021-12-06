4人否認串謀圖毀輕鐵站設施　控方指私家車內錄到眾被告商討犯事

警方於前年9月在屯門截查一輛私家車，發現鐵鎚、螺絲批、面罩等物品，以及印有警務人員資料的「街招」。事後警方更在該輛私家車的「黑盒」（行車記錄儀）錄影片段內，揭發有3男1女當晚較早時間曾商討破壞輕鐵站的設施。4人被控一項串謀刑事損壞罪，案件今天（6日）在區域法院開審，預計需時10天審訊。控方指從涉案私家車的行車紀錄儀得知4名被告涉嫌串謀破壞輕鐵站的設施，惟未成事便被警方悉破。

3男1女被告依次為李鈞浩（24歲，眼鏡店店主）、張溱煒（24歲，網球教練）、李懷恩（23歲，市場行政人員）及莊詩慧（25歲，製圖師），他們被控一項串謀刑事損壞罪，控罪指他們在2019年9月5日，於香港串謀損壞屬香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站設施。

控方開案陳詞指，案發當日凌晨近2時，警車在屯門湖山路一帶巡邏，發現一輛停泊在青山魚類批發市場外的私家車，警員認為車上3名男被告形迹可疑，便將車輛截停，搜查後發現首被告的背囊內有鐵鎚、螺絲批、扳手及鉗等工具。首被告曾質問警員「袋住啲嘢犯法啊？」；次被告管有3張印有警員個人資料的A4紙、一對手袖及一套衫褲等；第三被告管有兩副眼罩、一副泳鏡及兩對手套等。3男被捕，警方亦檢取了該私家車的行車記錄儀。

該記錄儀記錄了案發前一晚近11時到案發當日凌晨情況，片段約長2小時。片段顯示3男1女被告曾討論對輕鐵站的監控攝像頭、出入閘機及售票機等設施造成破壞的方法。首被告曾沿著輕鐵站駕駛，似乎想找出閉路電視未覆蓋的地方。及後女被告落車，3男繼續討論路線、破壞設施的使用方法及換裝地點等。警方亦在首被告及第3被告的手機內發現一個名為「Yes T-切勿圍爐取暖 大家都係鍵盤戰士」的WhatsApp通訊群組，第4被告曾經稱：「大家請提供狗俾我⋯⋯最想佢哋死果啲，我今晚去貼」，然後將多組警員的個人資料發布到群組，並指：「如果我哋去癡嘢，順便黨鐵？⋯⋯為黨鐵績效表加多幾項」，3男被告曾表示加入。

案件編號：DCCC 720/2020