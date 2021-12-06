南大嶼郊遊徑及大東山昨發生山火　同日傍晚救熄　消防籲勿留火種

本港郊野昨午(5日)發生兩宗山火，郊野公園火隊、消防員及飛行服務隊出動撲救，至傍晚才被撲熄。消防處呼籲市民郊遊時，切勿留下火種，否則山火將會隨風勢變得猛烈，快速蔓延。

由漁農署管理的香港郊野公園社交平台專頁今日(6日)貼文證實，在南大嶼郊遊徑對上山頭及大東山昨日下午分別發生山火，郊野公園火隊、消防處以及飛行服務隊到場撲救。惟由於兩處同時發生山火，而且在大東山較大範圍被波及，要立即增派火隊到場支援，郊野公園職員亦協助疏散，指示郊遊人士離開。山火最終於傍晚時被撲滅。

而專頁又指，大東山位置偏遠而且地勢陡峭，火隊帶備火拍同埋水泵徒步上山需時。若遇上大風，山火波及的面積可能會更大。

消防處則表示，在昨日下午1時41分鐘接報，在大東山山邊發生山火，消防員在下午1時50分抵達現場，8名消防人員參與撲救，山火至傍晚6時12分撲熄。消防處指，山火現場接近行山徑，消防員亦有呼籲路經的行山人士遠離火場。

消防處發言人呼籲，連日來天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延速度亦會十分快，故市民進行遠足活動時，切勿留下火種。一旦遇上火警，必須迅速疏散到安全地方。