調查指市民最想增建公屋3年上樓　團體批納米樓「開倒車」

香港人一屋難求，「上車」問題亟待解決。有團體今日(6日)發表市民對解決房屋供應不足問題的意見收集結果，以8個解決土地房屋問題的建議收集市民意見，其中4個最多人選取的建議分別為，增建公屋、兌現3年公屋上樓承諾，佔約33%；拒絕納米樓，佔約22%；而支持私人、資助房屋市場分隔則佔約14%；以及佔約10%的加快市區重建及舊區更新。面對房屋供應不足問題，該團體提出以「一降一升」為土地房屋政策目標，促政府降低居住成本，並提升居住質素，又批評市面上甚至公屋出現納米樓是「開倒車」。

有團體以「解決房屋問題你有Say!」為題，於今年11月29日至12月5日期間，在各區街站進行意見收集行動，共收回22,877個回覆。該團體提出8個解決土地房屋問題的建議，包括提升市民居住面積，拒絕納米樓；​增建公屋，兌現3年公屋上樓承諾；加快市區重建及舊區更新；​支持私人、資助房屋市場分隔；​盡快推展北部都會區及中部水域人工島工程；多元開發土地；​重推一手物業空置稅；以及簡化規劃程序，縮減造地時間。

眾多建議中最受市民支持的為增建公屋，實現3年上樓承諾。該團體表示，現時公屋供應嚴重落後，平均輪候時間長達5.9年，創22年新高，曾探訪過許多劏房戶，大部分均以上公屋為目標，故政府長遠來說除增建公屋外，亦應以短期措施例如過渡屋等，協助輪候公屋的基層市民。

而拒絕納米樓作為第2多人選的選項，反映現時樓宇越建越細，有關狀況甚至蔓延至公屋，是「開倒車」。該團體認為港人人均居住面積僅161平方呎，連紅十字會對囚犯最細的居住面積不應小於215平方呎的標準亦算不上，直言政府不應只求數量而降低居住質素。同時建議市建局獲得的土地，應用以提升興建公屋或資助房屋比例，居民亦應獲原區安置；另外需確立「房住不炒」的房屋定位。