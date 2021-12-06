政Whats噏：成立交通工作小組存分歧　離島區會爆不和？

由建制派主導嘅離島區議會一向較為平穩，無咩大拗撬，但最近卻因為是否成立交通工作小組，惹起紛端。泛民主派議員郭平早前因應東涌西發展迅速，建議成立東涌西發展交通配套工作小組，但誰知最終卻不獲通過，令外界揣測議員之間是否有不和。對於成立小組失敗，郭平解釋話，自己原意係為街坊服務，可能自己一廂情願咗，但強調問心無愧，相信係大家觀點唔同。至於區議會主席、鄉事派余漢坤就指，唔係「邊緣化」任何議員，只係因為再設工作小組會令職能重疊，減低議會效率，強調會再與郭平溝通。

身為交通及運輸委員會主席嘅郭平，喺9月27號嘅離島區議會上，提出建議成立第三個工作小組，討論東涌西交通發展事宜，因為自滿東邨及裕泰苑入伙後，東涌交通出現好多問題，希望成立工作小組以便委員與部門緊密合作。當時主席余漢坤就建議先草擬工作小組嘅職權範圍，再以傳閱文件方式進行表決。

郭平承認表決結果有好大落差，認為可能係佢自己一廂情願，話本身提供咗好多數據同文件比議員做參考，佢都好多謝秘書處幫手整合同精簡文件。郭平指由於秘書處未有提供表決投票意向，但相信係同其他議員觀點唔同，強調問心無愧，仲有好多街坊聲音推動佢繼續做，不過嚟緊都唔會再建議成立相關小組啦。

郭平形容依家東涌西交通配套「一鑊泡」，假期時擠塞情況更加不堪入目，舉例位於滿東邨華德中書院後面嘅第42受46區將興建7棟公共房屋，並會喺今年年底或明年初動工，相信到時交通情況更加混亂。

至於反對成立工作小組嘅主席余漢坤，就強調並非要「邊緣化」任何議員，只係現時委員會下已經有兩個工作小組，包括一個巴士路線工作小組，再成立第3個工作小組會搞到議題重疊，減低討論效率；加上本身嘅工作小組亦係常設，亦都可以按需要彈性開會，到時再討論埋東涌西發展交通配套。

余漢坤仲話東涌西發展亦有其他議題需要討論，包括房屋設施等，唔單單淨係交通配套，佢補充話議題原意係好，亦都唔反對討論，只係大家角度唔同，強調會再同郭平溝通，佢亦都覺得唔一定提出咗建議就要通過。