男生藏扳手逃出理大判入勞教中心　官指有利被告長遠發展

前年11月理工大學發生衝突期間，一名19歲學生被指藏有2支「士巴拿」，企圖逃出理大。他否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，受審後於上月被裁定罪名成立，今天（6日）於東區法院被判進入勞教中心。裁判官梁嘉琪認為勞教中心能夠協助被告改善行為、加強守法意識，有利被告更新及長遠發展。

報稱學生的19歲被告鍾家軒，被控於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道近漆咸道南交界行人隧道KS30出口，管有一支銀色扭力扳手及一支銀色六角匙扳手。控方案情指，被告與另外2名男子經隧道跑出理大，見到警察後便向警投擲碎石，在警員向他們發射橡膠子彈後分頭逃走。警員其後拘捕被告，並在其背囊搜出兩支扳手。

辯方求情指，被告在理大修讀與會計相關的副學士課程，家人的求情信都指被告顧家且品行良好，有志成為一名會計師。被告承諾將來奉公守法，望法庭輕判。惟裁判官直指，本案的背景為理大連續17天被封鎖，被告於第18天企圖逃出理大，他一遇見警員，便掟碎石攻擊警員。考慮到被告年紀及報告內容等，最終接納報告建議，判處被告進入勞教中心。

案件編號：KCCC 837/2020