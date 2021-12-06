濫用平口膠袋無王管　環諮會揭佔棄置量3分1　

為積極減塑，港府委任的可持續發展委員會於9月提出管制即棄塑膠公眾參與，聚焦規管「非必要」、「難以回收」的6大原則，同時又討論推出12年膠袋徵費，會否收緊豁免膠袋，包括超市供應的平口袋。可持續發展委員會代表今(6日)表示，本港每日棄置約256公噸平口袋，佔膠袋棄置量的3分1。有委員斥平口袋現時獲豁免，使用無人監管，更出現濫用情況。

根據政府資料，本港在2019年每日棄置的2,300公噸整體塑膠垃圾中，膠袋佔了768公噸，佔33%，排於首位。環境諮詢委員會今召開會議，副主席譚鳳儀表示，各種塑膠製品每日棄置量多逾1,200公噸，惟委員會是次公眾參與未有透露具體可減少生產多少塑膠，批評措施會否勞民傷財，但最後只是削減塑膠數量只是微不足道，她又批評現時超市現時派發最多的是獲豁免的平口袋，現時無人監管，出現濫用情況，應該有所監管，同時又應該鼓勵市民避免使用即棄塑膠，而非討論替代品。

可持續發展委員會轄下策略工作小組主席黃忠煥指，是次針對做即棄塑膠，是為了優先處理「簡單」、「容易做」，假如要一刀切去禁示塑膠產品，有一定難度，要平衝商界，亦要改變市民習慣與文化，可先由成立約章開始，逐步逐步推展。他強調現時假如討論提高膠袋徵費，又收緊豁免膠袋，配合其他禁用膠餐具措施，便可大大減少本港的塑膠量。

環諮會主席黃遠輝表示，現時市民對那些物料可降解、可回收未有認知，認為政府訂立界線不宜太複雜，另又指委員會應研究回贈費用，可鼓勵使用。

另外，委員黃傑龍亦表示，假如現時只是規管本地生產的貨品，不可使用塑膠包裝，但未有規管海外的貨品，將做成「無法扭轉的不公平」，舉例指假如日本蛋可用膠托，但本地蛋只可用循環物料，會令成本價上升，削弱本地貨的競爭力。

香港生產力促進局首席顧問王小偉指，假如一下子規管所有進口貨品會令市民沒有選擇，認為環保署日後就「本地生產」與「本地包裝」會有更清晰指引，現時先規管本地，再規管外來產品會更有效。可持續發展委員會亦已用電話訪問1,000人士的看法等，其後再向委員報告。