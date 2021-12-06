西灣河開槍案中槍男否認企圖搶警槍等罪　控方指警員當時遭夾擊及搶槍

前年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者的事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶劫、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫等3罪。2人均否認控罪，案件今（6日）在區院開審。控方稱，警員是受4人前後夾擊下且因有人圖搶槍才開3槍，其中一槍打中男生的腹部，及後他在等候救護車時，卻仍拔足嘗試逃走。

2名被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵，他們均報稱是學生。其中周是中槍受傷的青年。2人同被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

控方開案陳詞指，當日有示威者在各區堵路，A乘警車巡邏。當日早上7時許，警車駛至案發地點，交通出現擠塞，A落車了解原因。有市民聚集在附近行人路，人群見到A便起哄。當A準備清理路障時，突然聽到後方有一把男聲大叫「唔好俾佢走」。A覺得環境危險，手握警槍槍柄戒備，轉身便見到一名穿白色外套的男子行近，A從槍袋拔出警槍指向他，但他繼續逼近，並捉住A的身體把 A向後推，A幾乎失去平衡。

同時，2名被告及另外一名背白背囊男子走近A，A見狀擎槍指向首被告，首被告不但沒有理會，更伸手企圖搶走警槍。此時白衣男仍攬住A，第二被告則走到A身後，阻擋A後退，令他面對前後夾擊。A向首被告的腹部發射一發子彈。首被告倒地後，次被告走近A企圖搶槍，A用手撥開，白背囊男趁機出手打A的頸部。A開槍發射第二及第三發子彈，該兩發子彈沒有擊中任何人。2名被告當場被捕，白背囊男及白衣男則不知所終，至今仍在逃。

當救護車到達現場時，首被告向A表示想除下背囊和站起來，A著他不要動，但他沒有理會，突然轉身逃跑，最後被制服。次被告在警誡下指：「今朝見到一個交通警，揸住支槍捉住個白色衫男人，之後我聽到一下槍響，即時左耳耳鳴，隨即我就趴響地下，而之前我其實係想由警察手上搶返番個白色衫男子，但唔成功。」

案件編號：DCCC 475/2020