方仲賢否認抗拒警員等罪　控方指3名男警亦控制不住方

浸會大學學生會前會長方仲賢被指於2019年8月在深水埗購買10支雷射筆，又涉在遇查時逃跑，及涉在警員檢取手機作證物前重新設定手機，被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正共3罪。他否認所有控罪，案件今日(6日)在區域法院開審。警員供稱當日在鴨寮街排檔見到女檔主示範將藍光雷射筆照向報紙，見到報紙在4至5秒內便冒煙熏黑。警員又指方被截查時以很大的氣力掙脫警員，形容「3個男人都控制唔到呢個男子」。

控罪指，22歲被告方仲賢於2019年8月6日在深水埗鴨寮街一帶，無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；方同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查案件之前，把該手提電話重新設置。

控方開案陳詞指，自2019年6月開始，已有示威者用雷射筆作為攻擊性武器照向警方，有至少6名警員因此受傷。控方指被告當時擔任浸大學生會會長，在自己的Facebook帳戶曾多次發表針對警方及示威的言詞，如：「如果有手足想玩香城online但無錢課金可以contact小弟，盡力幫手」。另外，控方指被告亦是Telegram「觀星天文愛好者」、「612反送中法律援助谷」及「哨兵公海」等群組成員。

偵緝探員黃漢鋒作供指，案發當日下班後以便裝到鴨寮街購物，無意中聽到一名女檔主指「依枝嘢係藍光嚟㗎，小心啲用，會射穿嘢㗎，420蚊一枝」，然後見到一道藍光出現，維持約5秒。黃其後嗅到一陣燒焦氣味便探頭張望，見到女檔主用雷射筆照著報紙。黃聽到被告表示要10枝，但要先去提款。黃便趁機問女檔主有關涉案雷射筆詳情，在女檔主示範下，黃表示該雷射筆可在4至5秒內令報紙熏黑冒煙。黃立刻致電警署警長52338匯報。

警署警長52338及後在便利店門外截停拿著10枝雷射筆的被告並表露身份，惟被告立即逃跑，黃與另外2名同事上前制服被告，期間被告不停掙扎，身體前傾想抗衡警員，黃形容被告的力氣大得3人也無法合力控制他。黃又指，被告當時不停大叫自己是浸大學生會會長，買雷射筆用作觀星卻被警員拘捕，引起大批情緒高漲的市民圍觀，並用粗言指罵警方。

案件編號：DCCC 1119/2020