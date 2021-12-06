馬爾代夫等3國爆Omicron個案　周四列高風險地區　限制非港人入境

Omicron變種病毒全球蔓延，政府今日(6日)公布，將於本周四(9日)凌晨零時起將馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯列為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。港府又指原定本月8日列為A組地區的庫克群島及盧森堡經查證後未有Omicron，會維持B組地區的類別。換言之，已列入或即將列入A組地區的國家增至61個。

政府早前公布，為防患未然，會將發現有Omicron個案的地區指明為A組指明地區。因應馬爾代夫、塞內加爾及突尼斯確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

此外，政府昨日根據所得資料公布將於本周三(8日)起指明庫克群島及盧森堡為A組指明地區。然而，今日經相關當局取得進一步更新資料，在庫克群島及盧森堡發現的個案並非Omicron個案，因此政府會維持指明庫克群島及盧森堡為B組指明地區。