港大生研Apps助外傭照顧長者　院長福田敬二未獲續約：驕傲地離開

香港大學公共衞生學院今日(6日)舉辦「學生知識交流比賽」發佈會，有醫科生因應人口老化，研發為外傭而設的手機應用程式，提供長者護理資訊。將於後日(8日)離職的前政府專家顧問、港大公共衞生學院院長福田敬二表示，為學生的成就感到自豪及驕傲，形容新一代人才是香港的未來，但未有回應不獲港大續約的原因。

本港人口急劇老化，長者人口將於2034年增至230萬，佔整體人口30%，對外傭的需求亦將隨之增加。不過，有調查指55%受訪外傭均無接受過照顧長者的訓練，包括應對長者跌倒、老退化症、心臟病、中暑等。

比賽的冠軍隊伍之一「Lantern」設計了一個為外傭而設的手機應用程式，提供長者護理資訊，內容涵蓋急救知識、日常護理、物理治療等，也有針對照顧者的靜觀練習，助他們紓緩壓力。團隊與本地外傭工會及非牟利機構合作，推廣個應用程式，結果大獲好評，超過八成受訪外傭表示應用程式令他們在照顧長者方面更有信心。

另一支冠軍隊伍「逃離電子煙」則深入港九新界中學，以講座、現場實驗及社交媒體等形式，向超過1500名中學生宣傳電子煙的禍害。

港大公共衞生學院院長福田敬二教授表示，學生的作品成功走入社區，解決最迫切的公共衞生問題，對學生感到相當驕傲。他未有正面回應不獲港大續約的原因，僅表示自己是帶住驕傲離開港大，認為學生是香港的未來，新一代正在冒起，對未來充滿希望。他又提到，學生需要社會支持，希望捐款人可以為學生的項目提供支持。