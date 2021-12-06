天眼直擊：獨行賊爬牆入屋爆竊　恆安邨住戶失5.5萬元財物

馬鞍山恆安邨恆星樓發生爆竊案。上周六(4日)晚11時許，上址一高層單位姓黃(37歲)男住戶，從外返家驚見屋內有搜掠痕迹，翻看安裝於屋內的「天眼」查看情況。原來當晚約9時，一名男子爬外牆潛入屋爆格，為減少聲音而脫下鞋於屋內行走及搜掠，在其睡房掠走2條金鏈及一條鑽石鏈，市值約5.5萬港元。事主於周日(5日)凌晨1時許報警，案件交沙田警區刑事調查隊跟進。

今日(6日)，事主於社交網貼文講述家居被爆竊經過，並上載竊賊潛入屋的短片，提醒其他住戶提高警覺。事主稱，上周六晚8時半，賊人曾用力拍門（包括對面單位）持續了5分鐘，甚至試圖強行扯開鐵閘，但不成功。透過閉路電視可聽到有街坊詢問發生何事，賊人支吾其詞，以混淆視聽。賊人甚至猖狂到跟街坊講「唔該晒拜拜」，惟賊人見正面突破未果，改為從窗外爬到花槽，繼而撬開窗戶進屋爆格。

不過，事主認為最震驚的是，他於周日早上通知恆安管業處，告知已經報警處理，亦希望管業處加大力度，提醒居民小心提防，管業處當時回覆認同及同意。豈料至今日早上，只見保安座頭貼上一張例行歲晚冬防通告，卻隻字未提及已有住戶「舐野」。有見及此，事主當面詢問管業處主任，竟得到令人震驚的回覆，他們隻字不提原因，竟是想把事件冷處理，低調行事，因為不想令居民恐慌。

事主直指，常識告訴他要有效提升防盜意識，一定要令大家意識到有實際發生的危險性存在，而不是天真的以為活在治安良好的天堂中，但管業處竟然反其道而行，想將居民蒙在鼓裏，豈不是助長賊人肆無忌憚繼續「搵食」。恆安邨連同早前女戶主被同大廈住戶挾持入屋事件，其實已經不是新鮮事，但管業處想低調處理的手法完全成為事件幫兇，究竟恆安居民身處的環境，還有幾多不幸事件遭管業處冷處理，而恆安居民仍然被蒙在鼓裏。「我心灰意冷，只求這篇文章能給大家一個警惕，希望不會再有下一個受害者」。