嶺大學生會僅67人投信任票　校方質疑認受性不足　或拒承認當選

再有大學學生會被校方質疑其校內角色及服務，繼港大學生會不獲校方承認、中大學生會亦告解散後，嶺南大學學生會當選內閣「翔曦」亦被校方質疑認受性不足，嶺大早前已停止為學生會代收會費。校方今日(6日)更指，收到約20名學生投訴上月舉行的學生會大選投票率低，質疑新當選的學生會代表性不足，校方要求學生會本月底前交代，否則或不承認學生會的角色及暫停一切為其提供的服務。

嶺南大學今日向全體師生發信，有約20名學生投訴，嶺南大學有超過4500名學生，但學生會只有365名會員， 佔全體學生不足10%，而且學生會大選只有106人投票，其中投信任票只有67人。嶺南大學校方於11月底與學生會開會，要求他們於一個月內解釋其代表性不足的問題及學生會未來發展方向。如果未能讓校方滿意，校方或不承認學生會的地位、暫停一切向學生會提供的服務、禁止其參與大學所有委員會。

翻查資料，嶺南大學學生會選舉於11月18日結束，於兩天的投訴期內未有收到任何投訴，故宣布第55屆學生會幹事會候選內閣翔曦正式當選，總投票人數為106人，信任票有67人，不信任票有33人，棄權或廢票則有6人。根據嶺南大學學生會會章10.1.1.6，若只有一閣參加選舉，該內閣須獲得總投票人數五分三或以上的信任票方為當選，因此翔曦屬合法當選。