政Whats噏：梁翊婷擅自支持非建制候選人　紀委會收投訴將立案調查

多個非建制候選人早前向民主黨（白鴿黨）尋求支持，該黨今晚（6日）召開特別中委會會議討論，最終決定唔會以黨名義支持任何候選人。另副主席梁翊婷日前就繞過白鴿黨率先表態，以個人名義支持非建制派立法會選舉候選人引起不滿，更被批評係影響黨內團結，中委會將去信要求解釋。而紀律委員會亦已收到足夠投訴，將立案調查。

今晚白鴿黨召開中委會，但始終未見梁翊婷蹤影。而該黨紀委會副主席袁海文則表示，紀委會已經收到足夠黨員人數，即5人或以上作出投訴，所以紀委必須立案調查。

主席羅健熙表示，由於梁翊婷缺席會議，未能讓中委會成員喺會上向當事人提出質詢，因此中委會將去信予梁翊婷，要求書面解釋，並要求佢下個會議出席解釋。另民主黨喺是次立法會選舉，決定唔會以黨名義支持任何候選人，但批准李洪波以個人名義支持非建制候選人，而李華明嘅申請則不被批准。

有中委透露今次唔批准以組織名義支持非建制候選人係大家嘅共識，主要係考慮到公眾點樣睇佢哋所做嘅決定，又形容會上部分委員發言時有少許激動。

另一中委就話唔批准李華明以個人身份支持非建制候選人，主要係考慮到候選人過去行為，包括曾經與泛民打對台等，認為有關做法都難以令人信服。另有非建制候選人回答問卷嘅質素極差，甚或曾被踢出黨，故一律不予以支持。