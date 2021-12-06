銅鑼灣幼兒中心爆上呼吸道感染　跑馬地及馬鞍山各有1校中招

衞生防護中心今日(6日)公布，正調查3宗涉及的幼兒園學校的上呼吸道感染爆發個案，首間涉及位於銅鑼灣的保良局嬰兒組，有12男8女、共20名學童中招、年齡介乎28個月至5歲的學童中招。他們自11月20日起，先後出現發燒、咳嗽和流鼻水，全部病人經已求醫，10人須入院接受治療，其中7人已出院；全部情況穩定。

另一宗個案涉及跑馬地寶血幼稚園，涉及11男12女、共23名學童中招、年齡介乎3至4歲的學童中招，他們自11月25日起，先後出現發燒、咳嗽和流鼻水，當中21人經已求醫，全部情況穩定，毋須入院。

第3宗個案則為位於馬鞍山的香港李寶椿聯合世界書院，涉及4男22女、共26名學生中招、年齡介乎16至20歲的學童中招，他們自11月29日起，先後出現咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，當中4人經已求醫，全部情況穩定，毋須入院。

衞生防護中心人員已向上述留宿幼兒中心、幼稚園和中學提供有關預防呼吸道感染的建議，相關幼兒中心及學校正接受醫學監察。而該所幼稚園及中學分別於11月29日和12月2日納入強制檢測公告，衞生防護中心亦已直接向涉事幼兒中心提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包，以排除感染新冠肺炎的可能性。上述幼稚園和中學已按中心要求停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。