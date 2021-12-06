清潔工抵大埔曱甴屋執垃圾　填滿逾20大桶　區議員斥房署卸責

東方早前報道大埔富亨邨亨隆樓驚現「曱甴屋」，引發全城關注。幸得「Nobedbugs-HK」主動免費提供滅蟲服務。事件今日(6日)再有新進展，大埔區議員何偉霖在其社交專頁透露，由於曱甴屋影響公共衞生，與食環署連日溝通之後，今早得到戶主及其家屬同意，安排管理公司工作人員及清潔公司派員到上址清理垃圾，結果清出逾20大桶垃圾，稍後滅蟲公司會入屋做多一次滅蟲，預料可解決上址引發的衞生問題。

何向東網指，清潔過程歷時約3小時，整個單位目前只剩下床架，據他了解，由於所有傢俱及家居用品已被清走，屋主家人其後會再次到場為其張羅添置所需用品，亦有社工跟進其個案。不過，何表示最擔心是屋主回歸單位後會故態復萌，屆時「曱甴屋」又再重現。

何又於貼文狠批房署在「曱甴屋」事件中從未提供協助，以涉事單位為私人物業卸責予屋邨管理公司及法團。他認為，「曱甴屋」困擾居民多年，未有向涉事屋主扣分及強制遷離，出售單位前亦未有查清單位情況，直至買家購入單位，又藉單位為私人物業無權處理來推搪，甚至有職員對住戶聲稱從未接獲有關單位投訴，令街坊大感氣憤。

何重申，戶主的個人生活習慣乃導致「曱甴屋」的主因，認為親人的照料及社工的定期探訪乃重要一環，後效仍有待觀察，但暫時已起碼解決燃眉之急。他又指已聯絡社工，稍後將繼續跟進涉事單位及戶主情況，期望日後曱甴屋不會重現。