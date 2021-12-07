8校爆上呼吸道感染須強檢　曾身處者最遲周三受檢

政府昨日(6日)深夜公布，由於8間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵新冠肺炎相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。任何人士在11月23日至本周一(12月6日)期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時，須於本周三(12月8日)或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五(12月10日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在12月4日至12月6日期間已進行檢測，或已經完成新冠疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

被納入強制檢測公告的學校如下：

(1)沙田廣林苑興林閣地下廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園

(2)葵涌大窩口社區中心6樓香港聖公會聖尼哥拉幼兒學校

(3)黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）

(4)大角咀港灣豪庭廣場地下G65-70號鋪啟文幼稚園暨幼兒園

(5)九龍城農圃道11號帝庭豪園地下（部份）港青基信幼兒學校（農圃道）

(6)觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座1樓基督教聯合醫務協會幼兒學校

(7)香港仔華貴道3號華貴邨第五座華賢樓地下聖文嘉中英文幼稚園（華貴邨）

(8)青衣青綠街5號天主教聖多默幼稚園