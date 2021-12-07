強掃安心措施　本地魚販生意跌4成

受到乙型鏈球菌感染群組事件及街市強制使用「安心出行」雙重夾擊，進入街市買餸的人流明顯疏落，有漁業代表直言生意較平日下挫最多4成，希望政府盡快查明因由，讓市民盡快回復信心，亦相信本地淡水魚品質良好，市民在揀魚及清洗時只要做好防範，基本上不會受到病菌影響。

香港新界養魚協進會會長黎來就表示，連串事件對於魚販的生意打擊很大，出入街市的長者大多沒有智能電話，強制使用安心出行令許多人卻步，而乙型鏈球菌也令市民減少購買淡水魚，估計生意下跌3至4成，慨嘆長此下去恐掀結業潮。

黎相信致病菌有可能是水源受污源所致，市民為求安心，在揀選淡水魚時不要徒手接觸魚身，可用夾子，甚至用手指去指着目標就可，一般淡水魚都即劏即賣，毋須過分憂慮其是否新鮮，回家後可戴手套清洗魚身。現時絕大部分淡水魚來自內地，本地養殖的品種，如元朗烏頭每日供應約2,000斤，佔整體約一成，而本地鯇魚更不足一成，來自「優質養魚場計劃」的烏頭通過安全檢測，市民可安心食用本地出產的淡水魚。