專家籲灼肉類需注意　「不見紅」始進食

新鮮魚片是市民冬季打邊爐的必備食材，不少人將魚肉輕輕灼熟即時點醬汁後放進口中，

往往忽略魚肉或者並未完全熟透，這種半生熟的魚片有機會攜帶致病菌，市民掉以輕心隨時病從口入。有專家指，只要魚肉中的細菌含內生孢子(Endospore)便不易殺死，建議肉類一定要灼至「不見紅」才進食。

淡水魚中的鯇魚及鱸魚可以起肉切片用作打邊爐食材，大魚頭則用作熬湯，惟東網檢驗這3種淡水魚都含菌量驚人。香港高等教育科技學院(THEi) 兼職科學講師梁浩文博士指，魚片或含有鏈球菌等致病菌，而肥牛片也有可能受瘋牛症污染，故無論是魚片或肥牛，一律建議灼至完全沒有紅色才代表熟透，此時才食用會較為安全。

梁解釋，若魚肉中的細菌含內生孢子便不容易殺掉，因這種孢子會保護細菌，而魚肉中亦會附有常見的芽孢桿菌屬細菌，這些細菌需要以高溫高壓將水形成飽和蒸氣來殺死。

食安中心發言人指，就淡水魚生與感染乙型鏈球菌與寄生蟲的風險，發布相關貼文及張貼海報，消費者無論是在港或外遊，切勿進食生或未徹底煮熟的淡水魚，尤其是在吃打邊爐或粥品時，須待魚熟透方可進食。