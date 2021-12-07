東方日報A1：含鏈球菌多到極　淡水魚唔熟唔食

入冬打邊爐，淡水魚「烚唔熟隨時一鑊熟！」本港最近爆出感染侵入性乙型鏈球菌群組，已奪去最少5人性命，感染者都曾接觸淡水魚。東網將6種市民常食的淡水魚樣本，交予專家檢測其微生物含量。結果全部樣本都發現乙型鏈球菌，更有其中兩個樣本驗出霍亂弧菌，當中有鱸魚樣本較國際標準超標逾800倍，而各樣本總菌量亦超標逾兩倍。有議員狠批食環署食安把關不力。醫生則指，侵入性乙型鏈球菌對抵抗力較弱人士的致命率最高可達3成，感染霍亂弧菌亦可致命。

衞生防護中心10月公布侵入性乙型鏈球菌群組爆發個案，一度指有7人死亡。近日確認接獲51宗個案屬於相同基因序列型283（ST283）的侵入性乙型鏈球菌群組爆發，有5人病逝，較過去3年每月介乎9至26宗感染個案多，感染者包括魚販、廚師及曾進食生滾粥的病人，有報告指侵入性乙型鏈球菌存在於淡水魚中，特別是養殖魚，事件引起市民恐慌。

東網記者日前分別從大埔、粉嶺及荃灣三區街市及一間鮮魚店，購入共6種市民常食用的淡水魚，包括鯇魚、烏頭、鱸魚、鯽魚、生魚及大魚，當中不乏用作打邊爐的食材。記者將魚清洗後，再從中取出大約25克魚肉樣本，交予專家檢驗其乙型鏈球菌、霍亂弧菌及總菌量。

結果顯示，所有樣本都被驗出含乙型鏈球菌，由每毫升20萬個菌落形成單位至逾300萬個不等，而按照《即食食品微生物含量指引》中適用於所有食物的致病菌標準，在25克食物樣本內發現致病菌被視為不可接受。

除所有樣本驗出乙型鏈球菌外，鱸魚及鯽魚樣本更被驗出霍亂弧菌，分別為每毫升82萬及4萬個菌落形成單位。按照國際食品微生物標準委員會（ICMSF）對新鮮魚類弧菌的標準，每25克樣本中的弧菌上限為1,000菌落形成單位，兩個樣本上限分別超標819倍及39倍。至於各樣本總菌量就全部超過300萬個菌落形成單位，比起《即食食品微生物含量指引》需氧菌落計數中，C級（不滿意）上限超標兩倍。

乙型鏈球菌通常存於人類體內，大約兩至四成健康成年人的腸道及泌尿道會帶有此菌。香港高等教育科技學院（THEi） 兼職科學講師梁浩文博士指，淡水魚一般在魚塘養殖，相比起不停流動的海水，積聚在塘中的細菌較難消散，細菌的繁殖及變異速度快，一代只需要8分鐘，會有機會產生基因突變，變成會令人感染的病菌，正如ST283群組一樣，故此市民切勿掉以輕心。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，一般乙型鏈球菌透過皮膚感染，病況會較輕微，惟對於抵抗力較弱人士，如腎病及糖尿病患者，就有可能感染侵入性乙型鏈球菌，若此時細菌會入侵血液、肺部及關節等，可以引起嚴重病情，如血壓驟降、發高燒、昏迷、出現敗血症，甚至危及性命，感染此類侵入性鏈球菌的死亡率介乎一成至三成不等，視乎病人體質及是否得到適切的治療，故此必須及時求醫。

至於感染霍亂弧菌亦不能忽視，家庭醫生關嘉美指，患者會出現發燒及腹瀉等徵狀，如嚴重者會出現腎衰竭，嚴重甚至脫水死亡。議員柯創盛指，病從口入，政府不能忽視食物安全，食安中心往往因把關不力令市民失去信心，如今發現淡水魚含致病菌，作為把關部門理應加強抽驗。

衞生防護中心發言人指，最後一宗ST283個案於10月24日入院，此後再未有發現ST283個案，而整體侵入性乙型鏈球菌感染個案數字亦已於10月下旬返回基線水平，顯示該爆發已完結。

食安中心發言人指，由去年1月至今年10月共抽取逾5,200個魚類（包括淡水魚）樣本進行化學及微生物測試，有21個涉及化學測試的樣本不合格，合格率約為99.6%。有關近期乙型鏈球菌ST283個案的群組爆發，各部門於淡水魚批發市場進行聯合調查，沒有發現乙型鏈球菌ST283。