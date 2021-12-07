保護不力古蹟淪陷　工程車闖西貢大浪村　政府死撐：無違規工程

歷史建築被拖延評級，古蹟已成頹垣敗瓦、甚至疑被人為破壞亦缺乏監管，港府保育古蹟束手無策！早前東網曾踢爆有工程車輛登陸鹹田灣，擬大興土木建私人房屋，而在鹹田灣附近有逾百年歷史的西貢大浪村，近日被市民發現古村已成「爛村」，部分村屋破敗不堪，懷疑是非法闖入鹹田灣的工程車輛走入古村拆卸村屋。政府部門昨(6日)回覆東網，表示正跟進有人未經批准在大浪、鹹田一帶政府土地上放置建築材料及機械，但「死撐」沒有發現違規建屋工程。關注團體批評，政府拖延大浪村的歷史評級，對違規動工的人「放軟手腳」，憂古村最終只能湮滅於歷史長河之中。

早於今年8月，東網曾踢爆有人涉嫌在大浪村旁、位於西貢東郊野公園的範圍內的鹹田灣大興土木，擬建私人房屋，後又於今年11月再次發現同類事件。直至近日有市民發現大浪村已成「爛村」，更有整排的古老村屋只剩下大門牆壁，其主體結構已然不見，懷疑是鹹田灣的工程車輛駛入古村拆卸破壞。古村雖早已被評為擬議2級歷史建築，惟直到現在政府仍未為古村定下最終評級；頻頻爆出違法放置建築材料及工程車輛，政府亦未能有效遏止，古村現淪為一地狼藉的破敗村落。

本土研究社成員陳劍青表示，大浪村評級拖逾10年仍未落實，如之後「拆左先評」已經太遲，批評古諮會「不合理地慢」，應檢視整個歷史評級做法是否出現問題。陳又稱數個月前已接獲附近居民報料，指有人於大浪村非法動工，但政府部門卻稱未有發現，搜證無力，對於保護古蹟非常被動，而該地頻頻出現工程車輛，經西貢東郊野公園駛入，質疑政府部門「放軟手腳」，擔心大浪村或最終消失。

據知該古村位於「鹹田考古遺址」內，如有任何現有建築物的改動、重建或新發展，均需經過城市規劃會特別批准，並應諮詢古物諮詢委員會。規劃署回覆東網表示，過去3年未有收到在大浪灣分區計劃大綱核准圖內的規劃申請，但承認於今年11月11日，就涉及《城市規劃條例》的懷疑違例發展，向相關地段擁有人發出警告信。

而古蹟辦則表示，曾於今年1月到大浪村作實地視察，為確認西貢大浪村的評級作準備，目前正根據最新資料作出評估及跟進；而對於有關拆卸或改建大浪村，暫未收到相關部門轉介有關申請或查詢。

西貢大浪村有250年歷史，極具歷史價值，建村初期幾乎所有村民均崇拜天后，但100年前因傳教士到大浪村傳教，村民遂轉信天主教，故其最特別之處是大部分村民自清朝時已為天主教徒，村內現仍保留有聖母無原罪小堂，作為歷史的見證。可惜該處原有5個村落，現存只餘大浪村及鹹田村，如再不進行保育，最後或只能化為一地黃土。