港鐵石硤尾站設二維碼　供視障人士掃描引路　用家稱有改善空間

視障人士乘搭公共交通偶遇阻滯。為改善乘車體驗，港鐵近日推行為期3個月的先試計劃，在石硤尾站大堂及月台，鋪設專用二維碼導向標籤。視障人士憑智能手機「嘟一嘟」地上的二維碼標籤，手機會讀出相關資訊，指引用家使用升降機等車站設施，或透露其身處月台位置。惟本報邀請視障人士機構實測發現，該系統仍有待改善，例如設於月台的標籤接近排隊綫，繁忙時段多人候車時或被人群遮擋；更有標籤提供的資訊「帶錯」用家前往出閘口，白行冤枉路。

港鐵石硤尾車站約兩星期前，增設視障人士專用的二維碼導向標籤。車站內設供視障人士使用的引導徑，於分岔路口位置，旁邊貼有白底黑色的二維碼標籤。視障人士手持智能手機，打開鏡頭朝向地面，當掃描到標籤時手機的內置語音功能會讀出標籤內容，簡述分岔路口前方的目的地，例如車站閘機、出入口，或升降機等車站設施。至於月台上的二維碼標籤，位置是對應每卡列車的第3道車門。視障人士憑手機讀取資訊，可清楚掌握自己所身處的位置。

本報上周邀請香港失明人協進會到車站實測。因罹患青光眼而被評為嚴重弱視的何睿知表示，以往乘搭港鐵，視障人士進出車站，通常憑記憶或聽聲，以車站廣播來辨識位置。若首次踏足陌生的車站，運用摸讀地圖更需短時間內記熟相關資訊，「很考個人記憶力、臨場應變。」

何續稱，視障人士團體過往曾建議港鐵加裝無障礙設施，例如在月台幕門增設凸字，提供藍牙導向裝置等。對於港鐵首次引入二維碼導向標籤，他測試後認為有改善空間。首先，手機掃描標籤時，未有任何提示聲音作確認，視障人士需不斷點擊手機屏幕作更新，才可知道成功與否。其次是個別提示不清晰，他舉例指本來想入閘乘車，但被標籤引導至閘機時，該閘機當時設為僅供乘客出閘，結果白行冤枉路。部分標籤擺位亦略嫌不當，例如接近月台的排隊綫，當繁忙時間車站人多，標籤可能被人群遮蔽而無法使用，他認為月台上每道車門的位置都應增設標籤，「以免走過了都不知。」

港鐵表示，為向有特別需要乘客提供無障礙乘車環境，參考國際其他鐵路營運者經驗後推出相關試行計劃，並與相關團體保持溝通及邀請視障人士試用，暫時獲得正面反應，待檢視計劃時會參考相關意見。

除香港外，日本3年前籌辦東京傷殘奧運會時，曾在東京地鐵有樂町線辰見站進行類近測試，運用二維碼標籤向視障人士提供前往目的地安全路線的語音指導，更避免他們不慎墮軌。