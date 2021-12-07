大腸癌確診年輕化　醫生建議篩查計劃要擴大　

大腸癌是為本港癌症的「頭號殺手」多年，有醫療機構調查發現，確診癌症者亦有年輕化趨勢，有近16%大腸癌患者為55歲以下，即每7個患上大腸癌者中便有1個較年輕。外科專科醫生指，現時政府大腸癌篩查計劃只涵蓋50歲以上人士，建議港府應跟隨外國，為45歲以上的市民進行大腸癌篩查。

根據醫管局近日公布的最新資料，在2019年共有5,556人確診大腸癌，在致命癌症排名第2位。而20至44歲，與45至64歲的確診大腸癌新症數字，2010年與2019年比較，分別升32%與33%，較整體升27%高，證明有年輕化趨勢。大腸癌是結腸或直腸內細胞變異引起，大多數是瘜肉，特別是腺瘤瘜肉演變，大多生長在腸壁或淋巴上，過程可以長達10年。

醫療機構香港專科分析，在2016年1月至2018年12月期間，16,604名前往該機構進行大腸鏡檢查的病人內窺鏡報告，結果發現有58.1%人腸道內存有最少1粒易變成癌症的腺瘤瘜肉，14%人有4粒或以上瘜肉，5.2%人的腺瘤瘜肉大於1厘米以上，即需要關注的大小，270人的瘜肉大於2厘米以上，在2年後變成癌症機會較大。調查亦發現2.5%人發現患上大腸癌，男性佔6成，55歲以下確診癌症者亦有近16%。

外科專科醫生劉卓靈指，大腸癌沒有任何明顯病症，較常見者為大便帶血、大便便急但難以排便、大便有隱血等。劉卓靈指早期大腸癌，可以靠手術拆除腫瘤醫治，但當癌細胞已入侵淋巴，便要加入化療，但5年的存活率已急降至少於5成，假如擴散至腸外，存活率只剩8%。劉卓靈指曾有50歲女病人因肚痛求診，檢查後發現膿包生在結腸，並有入侵膀胱、淋巴，證實癌症已屬第3期，幸而仍可以靠手術切除，並配合其他治療醫治。

政府亦在2018年起把大腸癌篩查計劃恆常化，並在2020年資助50至75歲的市民，每2年進行一次檢查，透過驗大便有否隱血，然後再檢查有否瘜肉，但劉卓靈指大便沒有隱血不代表沒有患癌，預防勝於治療，劉卓靈指港府應跟隨外國，為45歲以上的市民進行大腸癌篩查。