內地通關配額主要分配公商務人員　政府籲市民勿急於申請港康碼

粵港澳三地有望年底前恢復通關，港府早前宣布本周五(10日)上午9時會開通「香港健康碼」(港康碼)系統。特首林鄭月娥今早(7日)出席行政會議前表示，爭取與內地在免檢疫下回復人員往來取得階段性成果，內地專家同意香港已具備通關條件，但最終要看中央決定。

她表示，港府正準備包括「港康碼」系統及設配額制，處理社會上反映有迫切需要進入內地人士的情況，包括涉商務及公務，今天起相關局長會接觸過去屬豁免組別，讓有需要進入內地的人士未來可獲優先處理，但非自動獲分配額。她強調，如果配額數目少，有關人士需要自行爭取配額。她解釋，當中不涉及申請及審批程序，因過去政府與有關組織有聯繫，故會先組成優先群組。現先爭取除公務及商務需要，可分配部分配額予其他有迫切需要人士。

另外，她指局方仍要準備開放關口工作，因大部分關口已關閉，故需要評估是否要開放部分口岸，正由保安局作評估，但只限陸路跨境口岸，暫時亦不會考慮重開高鐵、港澳碼頭、紅磡火車站。她表示，要繼續做好外防輸入工作，新病毒暫未影響本地防疫工作，強調現時外防輸入工作有成效，未有病毒進入社區，接下來會強制市民使用「安心出行」。她又指在疫苗接種率昨已達70％，至於有關「疫苗氣泡」方面事情，今天沒有資料公布。