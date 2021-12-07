港大出入設閘機並要求所有進校園人士打針　明年1月中起實施

香港大學再有新防疫安排。港大副校長何立仁今日(7日)向教職員及學生發電郵指，由明年1月17日開始，任何進入港大校園的人士，都需要接種疫苗，否則要進行一周一檢，同時會在校園出入口安裝入閘機。而所有港大教職員和學生通過港大網站或手機應用程式HKU Covid-19 Control App，登記接種或檢測資料，檢測資料需每星期更新，完成登記後可以綠色閘機進入校園。

訪客安排方面，可以於FEHDs eVT Code Verifier App 登記接種或檢測資料，完成登記後訪客可用eVT QR code，以藍色閘機進入校園。

以上措施需於每次進入校園都做一次，如果無登記而想入HKU，則需出示接種疫苗紀錄或檢測資料的正本或副本或螢幕截圖，12歲以下人士可獲豁免；如有醫生或醫院證明不適合打針，仍須自行檢測，而快篩試劑會由港大免費提供，其他需要快篩試劑嘅學生可於學生發展及資源中心購買。