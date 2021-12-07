南丫海難9周年　海事處人員未經法庭審問　政府密冚調查報告

南丫海難發生至今已逾9年，死者家屬一直要求召開死因研訊亦不果。政府當年除了就此海難發表事故調查委員會報告外，尚有運輸及房屋局針對海事處的內部調查報告、及警方負責的死亡調查報告未作公開。當中警方負責的死亡調查報告今日(7日)有細節曝光，顯示相關海事處及涉事船組人員從未經公開法庭審問，警方曾為此提倡召開死因研訊。不過，死因庭已在去年底決定不召開相關研訊，有指原因是認為調查委員會報告及海難引伸的相關刑事審訊已披露遇難者死因等，亦指警方其後獲得的額外證供並無帶來幫助。

特首林鄭月娥今日被問到現時上述海難相關的司法程序已告一段落，運輸及房屋局會否公開內部調查報告，讓死難者家屬更了解情況。她隨即表示，南丫海難是令人傷痛的悲劇，當年她任政務司司長期間曾與家屬見面，指明白他們心情，但香港是司法為主的地方，故如完成了司法程序，包括是否展開死因聆訊，均要尊重法庭的決定。至於會否公開政府報告內容，她指政府一向看法是內部調查涉大量個人資料，故認為不適宜將公開。

南丫海難在2012年10月1日發生，當日「南丫IV」在南丫島對開海面與「海泰號」相撞，結果造成39人罹難，並有近百人受傷。