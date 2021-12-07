串謀呃佣近半億囚7個月　康宏前CEO申上訴今獲保釋

康宏環球（前稱康宏金融控股，下稱康宏）2名前高層及1名經理，於2019年被廉政公署檢控，指他們在發行配售債券時，串謀一間證券公司的總經理，表面上安排該證券公司處理配售事宜，卻隱瞞實際配售由康宏的關連公司進行，並支付其中96%的佣金給康宏的關連公司，涉款4,960萬港元。上述4人於區域法院被裁定兩項串謀詐騙罪成，並於今年10月被判囚4至7個月，其中2人獲准緩刑18個月。於本案被判監7個月的康宏前行政總裁麥光耀（47歲），不服定罪提出上訴，並於今天（7日）向上訴庭申請保釋，最終獲批保釋。

上訴庭下令麥需交出50萬港元作保釋金，並由2名人士各自以10萬港元作人事擔保。麥需交出旅遊證件及不得離港及需居於報稱地點，每周一天到灣仔警署報到。

上訴人麥光耀與康宏前首席財務總監陳麗兒（49歲）、康宏前經理黃淑安（42歲），以及鼎成證券有限公司總經理李易明（51歲），被控於2014年6月1日至2017年4月27日，串謀詐騙康宏理財控股有限公司（康宏之前名稱）、其董事局及潛在投資者。麥、陳、黃3名康宏前僱員則另被控於2014年6月1日至2016年1月31日，串謀詐騙聯交所，即隱瞞康宏証券為實際配售的代理。

案件編號：CACC 239/2021