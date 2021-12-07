銀屑病影響患者生活　中大研金納米粒子治療成效顯著

銀屑病（俗稱牛皮癬）是一種非傳染性的慢性皮膚疾病，其特徵為皮膚出現紅斑、鱗狀丘疹和斑塊，全球達2%至3%人口、即超過1.25億人飽受該病困擾，惟目前仍無法根治，現有治療方法包括類固醇或是生物製劑皆有不同缺點。香港中文大學的工程學院生物醫學工程學系研究團隊，近期研發一款新型金納米顆粒，經老鼠測試證實，其自身便能抑制引發表皮過度增生和炎症的基因，有效治療銀屑病。

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡表示，該款顆粒製成的試劑不含類固醇或生物製劑，並能抑制引發表皮過度增生和炎症的基因。小鼠疾病模型實驗結果顯示，該納米顆粒的治療效果與含有標準類固醇和維生素D類似物的塗抹式藥物相若，但沒有出現脫髮和皺紋增生等常見的副作用，亦不會造成體內毒性積聚。

用於小鼠的試劑成本每劑更不足1美元（折合約7.8港元），少於現時每劑數以千元計的生物試劑。蔡宗衡指，現時團隊把新型金納米顆粒與生理鹽水混合，以紗布沾上後局部應用於患有銀屑病的小鼠皮膚上，納米材料的結構解決了將藥物局部遞送到皮膚細胞的技術瓶頸。團隊亦曾把顆粒混合到膏狀物，但其滲透力過強，未能長時間停留在皮膚之上。

另外，顆粒亦能針對，對銀屑病的病發起重要作用的白細胞介素-17（I-17）信號通路及基因，產生抑制作用，且不會長期在主要內臟中積聚，也不會引起皮膚或全身毒性。團隊期望，可以在近期完成物料對人體無害的測試，希望能在1至2年內把成品推出市面。

何先生患有銀屑病逾10年，直言該病發作會嚴重影響其生活「瞓唔到，成個人無靈魂無思想」，亦造成龐大的心理壓力，病情嚴重時甚至只能停工。現時他改使用生物製劑治療，令生活質素大為改善，但每6星期便需付8,600港元藥費，期望新的藥物可減輕其負擔。