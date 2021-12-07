新世界擬建300伙私人資助屋　劉勵超透露選址基建配套齊備

本港地產商新世界發展成立的社企「新世界建好生活」，昨日(6日)倡議在新界西一幅地皮發展全港首個非牟利私人資助房屋項目，暫定提供約300個單位，入場費低至270萬港元。對於項目的具體選址，社企諮詢委員會委員、地政總署前署長劉勵超今日(7日)表示，選址位於成熟社區，交通便捷，亦不涉及濕地或生態環境敏感的地方。

劉指出，今次項目雖位處新界西，但形容環境並非「山旮旯」及毫無基建配套，又透露項目不會有「納米」單位。對於有社會聲音質疑選址或與發展商的其他私人發展項目有關，擔心項目借用公帑於附近一帶興建基建設施，劉對此強調純屬誤會，重申地皮位處成熟的社區內，該地已有基本配套，絕對不是發展商借項目之便發展其他項目，又重申目前仍需要與政府商討補地價等問題，故不會交代確實選址。

今次擬議的項目預計提供一房、兩房及三房單位，建議售價約270萬至495萬港元。擬受惠的對象需為首次置業人士，屬25至45歲香港永久居民。至於入息上限和資產限額，單人申請者為月入3.3萬港元和85萬港元，2人或以上家庭為月入6.6萬港元和170萬港元。