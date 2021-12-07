林卓廷涉披露受調查人身份　控方指毫無公眾利益可言

因民主派「35+」初選等案件而遭還押的前立法會議員林卓廷，他另亦涉嫌披露元朗7‧21事件一名受調查警司的身份資料，而被廉政公署控告共3項披露受調查人身份罪。案件今日（12月7日）在東區裁判法院續審，控方質疑林公開說廉署正調查該警司，但故意不提事件與貪污有關，其做法不過是掩耳盜鈴，企圖逃避披露資料所帶來的刑責。林否認控方所指，指自己尊重法例才不披露該警司被指貪污受調查。案件押後至12月24日作結案陳詞。

43歲被告林卓廷，被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第II部所訂罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人的身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

林繼續作供。控方盤問指，林除了披露廉署調查外，亦有採取其他手段去跟從元朗7‧21事件。林表示，他嘗試在立法會動議成立調查委員會，徹查元朗7‧21事件真相，但因為議案排期的問題而告吹。他亦向警方提出民事索償，但其後他因「初選案」而收押，加上「612基金」無以為繼，使他難以負擔相關法律開支，故民事索償已經中斷，而且事件背地牽連政府及警方聲譽，故他不預期民事索償會一帆風順。林向控方反指，「你唔好以為一個立法會議員嘅一封信、一個行為會有好大成效。」

控方又指出，林先後3次披露游正受廉署調查是毫無公眾利益可言。林否認，指事件與公共安全及秩序有關，而自己當時身為有民意代表的議員，其公開說辭不會毫無意義。

案件編號：ESCC 2789/2020