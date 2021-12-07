癌後抑鬱有誰知　研判指逾6成康服者現心理困擾　港大設療心平台

醫學日漸發達，令癌症患者存活率逐漸提高，但其心理影響仍未被重視，研究發現1,025名癌症康服者中，逾60%在治療後6個月有中度至嚴重的身體症狀和心理困擾。香港大學賽馬會癌症綜合關護中心今日(7日)舉行服務啟動禮，指出參與癌症復康診所的512名患者中，透過症狀評估發現有近半參加者有中度症狀困擾；更有29%有嚴重症狀困擾，例如出現睡眠障礙、神經病變、抑鬱等。

為協助癌症患者，港大賽馬會癌症綜合關護中心自2020年起，成立了首間以社區為基礎的多學科癌症復康診所，為癌症患者提供治療後症狀管理的支援，以及提供個人化飲食和運動建議。目前已有512名癌症康復者參加，中心以「埃德蒙症狀評估系統」進行症狀評估，當中有48%人有中度症狀困擾；另有29%有嚴重症狀困擾。在嚴重症狀困擾的患者中，最常見的症狀為睡眠障礙，有52%；其次為有38%患者出現神經病變；有36%患者出現焦慮；以及有26%患者出現抑鬱症狀。

而受嚴重焦慮或抑鬱影響的患者中，有90%表示非常擔心癌症復發，癌症復康診所的護士會為有嚴重症狀困擾的患者進行症狀管理，並提供為期5年的定期跟進。有參與服務的患者陳女士稱，患癌進行手術後長時間於家中休息，康復進度緩慢又不敢外出，心理上亦未能接受自己患病，後來到復康診所後有護士教授對手術傷痕的護理，各種按摩和拉筋手法以加快康復速度，且有運動教練傳授復康運動知識，亦有心理服務令自己變得更正面。

港大醫學院院長梁卓偉致詞時表示，癌症作為本港病症的頭號殺手，對比其他西方發達國家大多以心血管疾病為頭號殺手，相信香港未來20年仍會以癌症為主要疾病，故早前提出「癌症登月計劃」，而癌症綜合關護中心作為一個嶄新平台，以護理模式去滿足癌症患者的身心需要。

另外，對於梁卓偉即將離任港大醫學院院長一職，中心指其服務將不會受人事變動所影響。