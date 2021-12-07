今增5宗輸入病例 4人帶變種病毒 28歲女子打3劑復必泰仍中招

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今(7日)新增5宗確診個案，均為輸入個案，當中4宗涉及L452R變種病毒株的感染，個案涉及3男2女，年齡介乎28至62歲，全部由高風險的A組指明地區抵港。另外，本港本地個案達60日清零。至今本港個案累計12,472宗，另有少於5宗初步確診。

個案涉及1名已打3針由內地及德國共同研發的復必泰疫苗的28歲女患者，於本周日(5日)從美國經航班CX845抵港，在機場確診。她已於4月29日、5月23日及11月29日在美國接種3劑復必泰疫苗。

另一名確診者為28歲男子，本周日從瑞士經芬蘭乘搭航班AY101抵港，同樣於機場檢測時染疫。他已於5月3日及5月24日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

個案另涉及44歲男子及女子，同樣抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」證實染疫。前者於本周日發病，同日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，已於6月8日及6月29日在香港接種2劑復必泰疫苗；後者則於5日從尼泊爾經印度乘搭航班AI1314抵港，已於4月21日及5月12日在香港接種2劑復必泰疫苗。該名44歲女病人的變種病毒株檢測結果待定。

餘下的1宗個案為62歲男子，他於上月29日從西班牙經卡塔爾乘搭航班QR818抵港，於竹篙灣檢疫中心確診。病人已在2月28日及3月28日在香港接種2劑由內地研發的科興疫苗。他是早前輸入個案(個案12444)，即從西班牙抵港、帶L452R的61歲女患者的密切接觸者。