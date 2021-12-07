涉就股票買賣收客戶6萬賄款　上海商業銀行前經理遭廉署起訴

廉政公署今日(7日)落案起訴上海商業銀行1名前經理，控告他涉嫌從2名客戶收取賄款共約6萬港元，以協助對方買賣股票。被告已獲准保釋，以待本周四(9日)在西九龍裁判法院答辯。

被告林文亮(48歲)被控2項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。他於案發時任職上海商業銀行一間分行證券部經理，職責包括接受客戶的股票買賣指示，並應客戶要求提供投資建議，完成交易後，不會獲該銀行發放任何佣金或獎勵。

其中1項控罪指被告涉嫌於2016年12月至2019月12月期間，與上海商業銀行一名客戶一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方收取約1萬港元，作為協助對方買賣股票的誘因或報酬。

另1項控罪指被告涉嫌於2007年1月至2010年12月期間，與上海商業銀行另一名客戶一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，從對方收取約5萬港元，作為協助對方買賣股票的誘因或報酬。被告涉嫌於上述2名客戶獲其投資建議而獲利後，從對方收取有關賄款。