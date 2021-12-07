八旬翁跌倒後誤拔導管致死　護士認入院評估粗疏　官斥欠認真

八旬翁在5年前於瑪麗醫院覆診，後來在院內跌倒，在深切治療部留醫期間，男護士何諾晞為他拔除導管時，錯誤讓死者坐着，而非「腳高頭低」的正確姿勢，令該他短時間內空氣入血，最終死亡。死因庭今日(7日)就事件展開研訊，死因裁判官何俊堯斥責女護士為死者進行入院護理評估時不夠認真，最終死者跌倒並發生一連串事件後離世，「風險評估，唔喺做樣㗎嘛」，女護士起初嘗試解釋，最終承認要改進。

終年83歲的男死者祁枝，於2016年5月19日開始入住瑪麗醫院，並於2016年5月30日離世。死者兒子祁志輝首先作供，其父當時入院做腹腔電腦掃描，以跟進早前做的支架手術。由於父親對顯影劑敏感，故需安排住院一晚才能進行檢查。祁曾叮囑護士其父步履不穩、容易跌倒。不過父親始終在入院當晚便因為跌倒，要在5月21日額外進行骨科手術，其後情況時好時壞。5月25日，父親心臟情況轉差，心跳一度只得每分鐘30多次，肺部亦有積水，要靠呼吸機維生並需轉入深切治療部。

5月27日，1名男護士通知父親可以轉回普通病房，但半小時後又改口稱父親「冧咗」，正在搶救，着家人做好心理準備。其後男護士及醫生承認疏忽，在病人坐着的情況下拔掉導管，引致空氣栓塞，死者因而停止心跳約3至5分鐘。有醫生表示會啟動早期醫療事故通報系統，惟後來死者家屬向病人聯絡主任查詢時，對方卻告知沒有收到通報。而死者最終延至5月30日凌晨不治。

負責為死者做入院護理評估的女護士鄧楚翹作供，指出護士會為每位入院病人填寫一份表格以評估該病人患傳染病、跌倒等等的風險。裁判官指出鄧填寫表格時諸多錯漏，包括填漏跌倒風險指數、判斷死者步履平穩、以及剔選死者過去沒有跌倒。鄧嘗試解釋，因驟眼見到風險指數總數低，未構成危險情況，加上工作忙碌，曾被要求「做嘢要快手啲」，故沒有花時間計數填寫總分；至於跌倒歷史(History of fall)該項，鄧解釋當時曾問死者妻子「(死者)7日內有無跌倒」，裁判官即追問表格上並無寫明時限，為何會變成只問7天內的事，鄧解釋「嗰陣喺咁樣教嘅」。

裁判官表示本案「全部嘢一環扣一環」，若果一開始做足風險評估，可能不會發生之後一連串事件，並語重心長地提醒鄧「尤其你(當時)新入職，我見你後生，真係希望你認真啲」。鄧補充，若評估病人有較高跌倒風險，會為病人再作更深入的評估、加設床欄、將日用品放近病人、以及提供尿壺等等。

案件編號：CCDI-303/2016