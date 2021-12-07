問責團隊表現差　13局長評分全挫　楊潤雄「包尾」　

本屆政府任期尚餘約半年，惟政府問責團隊在處理多項政策上均備受質疑，評分仍然低迷。根據最新民意調查顯示，特首林鄭月娥的評分為34.6分，有35%受訪者給予她0分，超過6成受訪者反對她繼續出任特首，屬於「表現失敗」。而13名局長民望淨值均告下跌，均屬「表現一般」及「表現不彰」，其中排名最後的是教育局局長楊潤雄。

香港民意研究所於上月29日至本月3日，以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1,001名香港居民。調查顯示，林鄭月娥的評分為34.6分，有35%受訪者給予她0分，有66%受訪者反對其出任特首。至於民望淨值為負45%，比半個月前顯著下跌9%。

在問責局長民望方面，13位局長之中有3位的民望淨值錄得正數，分別是公務員事務局局長聶德權、環境局局長黃錦星和保安局局長鄧炳強。另一方面，有4名局長民望錄得顯著下跌，其中運輸及房屋局局長陳帆的支持率淨值為負9%、勞工及福利局局長羅致光的支持率淨值為負12%、食物及衞生局局長陳肇始的支持率淨值為負16%，當中排名最後的是教育局局長楊潤雄，其支持率淨值為負31%。至於對比約3個月前，全部局長的民望淨值均告下跌。

根據民研計劃的標準，林鄭月娥屬於「表現失敗」，沒有官員屬於「表現理想」或「表現成功」，羅致光、陳肇始、陳帆及楊潤雄等屬於「表現一般」，創新及科技局局長薛永恒、發展局局長黃偉綸、民政事務局局長徐英偉，財經事務及庫務局局長許正宇屬於「表現不彰」。

另外，市民對5項核心社會指標的評分由高至低分別是「安定」、「自由」、「繁榮」、「法治」和「民主」，得分分別為5.03、4.82、4.77、4.59和3.94分，當中「安定」、「自由」和「繁榮」指標相比一個月前錄得顯著跌幅。

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛直言，若官員繼續漠視民意，只會令民情反彈，而部分局長評分下跌，例如勞工及福利局局長羅致光，相信是與最近公布的貧窮數字及其解說能力有落差有關。另外，陳家洛指政府問責團隊資歷及能力未有掛鈎，亦未有受公眾認同。對於5個核心社會指標指數均下跌，陳則不驚訝，指香港似乎存在兩個平衡時空。