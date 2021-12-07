1小時2宗女子危坐天台企跳 俱獲救送院治理
2021年12月07日 16:11
東網電視更多新聞短片
女子(紅圈)危坐天台，消防開氣墊戒備。
上環有女子企圖跳樓。今日(7日)下午3時，一名女子被發現在皇后大道西293號大廈天台位置，懷疑企圖跳樓，目擊者慌忙報警求助。警方及消防員接報趕至，隨即登樓游說事主，同時在大廈對開位置張開氣墊戒備。女子經一番好言規勸後態度軟化，由消防員協助返回安全位置，其後由救護車送院檢查。
另於下午4時，一名女子亦被發現在深水埗麗閣邨麗葵樓天台，危站欄河邊緣懷疑企圖跳樓，消防人員接報到場張開救生氣墊戒備。在場警員於是進行規勸，經過約1小時的勸解，女事主自行返回安全位置，由救護車送院檢查。據了解，女事主約22歲，為一名大學生，疑因學業問題困擾，一時不開心而危站。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hK