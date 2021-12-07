1小時2宗女子危坐天台企跳　俱獲救送院治理

上環有女子企圖跳樓。今日(7日)下午3時，一名女子被發現在皇后大道西293號大廈天台位置，懷疑企圖跳樓，目擊者慌忙報警求助。警方及消防員接報趕至，隨即登樓游說事主，同時在大廈對開位置張開氣墊戒備。女子經一番好言規勸後態度軟化，由消防員協助返回安全位置，其後由救護車送院檢查。

另於下午4時，一名女子亦被發現在深水埗麗閣邨麗葵樓天台，危站欄河邊緣懷疑企圖跳樓，消防人員接報到場張開救生氣墊戒備。在場警員於是進行規勸，經過約1小時的勸解，女事主自行返回安全位置，由救護車送院檢查。據了解，女事主約22歲，為一名大學生，疑因學業問題困擾，一時不開心而危站。

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