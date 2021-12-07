方仲賢抗警案續審　探員稱參予本案後被起底

浸會大學學生會前會長方仲賢，涉嫌管有10支雷射筆，被截查時掙扎逃跑，並在警員檢取前重新設定手機，因而被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正共3罪，案件今（7日）在區院續審。有份參與拘捕的探員供稱，被告上救護車後曾撳電話，並在重置畫面按鍵，後來他檢取手機時，發現電話卡不知所終。警員又稱自己在醫院遭拍照，然後他便被「起底」，因此對當日發生的事印象特別深刻。

偵緝探員黃漢鋒憶述，當日22歲被告方仲賢遇查期間坐在地上，表示感到不適。救護車抵達後，他陪同被告上車。在接受治療時，被告拿出手機，按到重置手機的頁面，他即時喝止，指該手機或會用來做證物，要求被告關機。其後，他們到了明愛醫院急症室，被告被送入應診格，他在格外看守。期間一對自稱是被告朋友的男女走入應診格，並與被告交談。他要求2人不要內進，對方沒有理會，他於是着醫護人員向2人提出要求，惟醫護也不理會他。

黃續供稱，被告上病房後，律師伍展邦到場與被告會面。過程中，他意會到要檢取手機作證物，於是入病房去取，當時被告與律師的會面尚未結束。後來他把該手機放入證物袋封存時，才發現手機內沒有電話卡。他曾就此詢問被告，但被告沒有解釋原因。被問及為何清楚記得當日發生的事，黃稱當日在醫院被人拍下照片，及後他便被人「起底」，因此印象特別深刻。

警署警長林發建則稱，被告被截查後曾經掙扎，並與警員對抗。林續指在2019年的警民衝突中，不少示威者用雷射筆照射警員，令警員工作受阻，甚至受傷。雖然被告曾說買雷射筆是為了觀星，但以他理解，發出藍色雷射光束的雷射筆沒有此用途，加上被告一次過買10支，他認為有合理懷疑，於是拘捕被告。

案件編號：DCCC 1119/2020