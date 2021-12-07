叫外賣手尾長　去年港恐棄置58.5億件膠餐具　環團籲自備容器

疫情下外賣成港人生活趨勢，惟膠袋及膠餐具固然方便，但隨之衍生的環保問題卻手尾長。有團體於今日(7日)公布研究，估計港人在2019年棄置的即棄外賣食物盒及飲品杯多達39億件，當中69%是用來盛載熱食，而疫情爆發下外賣大增，若以去年外賣訂單飆升超過50%計算，數字或可增至58.5億件。

現時政府正建議立法分階段管制即棄膠餐具，團體認為在平衡成本、推行措施的難度和環境影響下，最可取是使用可回收容器或自備容器，兩者可分別將棄置量減少約一半，同時建議政府加強教育，並提供誘因鼓勵消費者、商界參與。

政府建議立法分階段管制即棄膠餐具，優先全面禁止食肆提供的發泡膠餐具，至於非即棄膠餐具，則分兩階段管制，政府目標可約於2025年實施第一階段。關注團體ADM Capital Foundation發表《免廢外賣—香港管理外賣包裝的挑戰》研究，透過與商界、市民等不同持份者訪談日常外賣的習慣，估計在2019年有多達39.4億件即棄外賣食物盒及飲品杯被送到堆填區，其中83%是用來盛載熱食、熱飲。團體引述其他研究指去年外賣訂單激增3至5成，推算棄置量或可增至58.5億件。

報告作者Helga Vanthournout表示，香港使用較多使用發泡膠餐具，不單是因為價錢便宜，更因為發泡膠適合去盛載熱食，故未能直接套用外地減塑方式。她指現行解決案有4種，包括回收、 自備容器、堆肥及循環再用系統，但循環再用系統所涉價錢最高，每個餐具要高達6港元，成本大多花在清潔與運輸上，而且較難執行；可降解餐具因要符合盛載熱食需要，涉特別物料，成本亦較高，而且在生產過程上較其他方案產生最多溫室氣體，故亦不太建議。另外，她又批評，現時本港未有足夠堆肥設施，除非盡快改良現有及計劃興建相關基建，否則方案亦不能避免把容器送往堆填區。

Helga 認為平衡整體情況，回收與自備容器兩建議最可取，在各界有限度的參與下，料亦可減少即棄外賣餐具近一半的棄置量。她又建議，政府不應只立法規管即棄膠餐具，應同時規管所有即棄餐具，否則只會令做成其他替代品棄置情況，另外，她又建議加強教育和鼓勵消費者及持份者參與、提供誘因鼓勵重用容器，多管齊下才可解決現時的問題。

據環保署數字，2019年廢塑膠每日平均棄置量多達2,320公噸，佔香港堆填區都市固體廢物棄置量21%。 當中塑膠及發泡膠餐具每日棄置量多達200公噸。