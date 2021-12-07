75%受訪者支持馬頭圍邨重建　政黨促盡快訂時間表及搬遷方案

九龍城馬頭圍邨面臨重建，日後單位量料由2,000急增至4,000個，但因重建選址範圍較小，政府預計將以鄰近的土瓜灣用地作重建，故居民需分批遷置，預計首批最快於2027或2028年搬遷。有政黨今日(7日)公布邨民對重建的意見調查，75%受訪者支持重建，85%贊成原區安置，建議政府盡快制定具體重建時間表及搬遷方案，提供原區安置，例如優先購買資助房屋等方案便利受影響居民。

今年施政報告邀請香港房屋委員會研究在合適條件下重建九龍城馬頭圍邨及堅尼地城西環邨。其中馬頭圍邨樓齡約59年，共有5座住宅樓宇及提供約2,100個單位。有政黨在上月29日至本月4日期間，以面訪及街站問卷調查訪問了324位邨民。

政黨社區主任邵天虹表示，調查結果顯示75%受訪者支持重建，逾10%受訪者反對；有高達80%受訪者關心重建時間表和搬遷安排 ，分別有近30%、20%受訪者認為當局應於3至5年、或6至8年後開始啟動重建。值得留意是，調查發現約20%受訪者並不知道身處的社區面臨重建，當中以長者為主。

政黨指出，馬頭圍邨鄰近的真善美村及公務員建屋合作社已納入其他重建計劃，政府應提早就馬頭圍區進行區域性規劃研究，優先評估住屋數量、類型、未來社區的新增人口及交通需要；從而盡快制定馬頭圍邨重建時間表及搬遷方案，並成立跨部門項目制小組專責重建事宜。