示威現場拍跌休班警手機　教師認刑毀判社服令

前年9月網上有人發起屯門市廣場「大合唱」示威，一名男教師涉嫌當日拍跌一名休班警員的手機。涉案男教師早前認罪，今天（7日）在屯門裁判法院被判160小時社會服務令，另須賠償846港元。署理主任裁判官王詩麗指，本案有其嚴重性，案發時商場內有400人聚集及叫囂，被告行為可能會引發漣漪效應，挑起現場暴力，但考慮到被告沒有作出其他挑釁性或暴力行為，遂接納感化官建議判處社服令。

報稱教師的25歲被告謝家明，被控於2019年9月14日在屯門市廣場1期1樓，無合法辯解而損壞屬於警員關文廸的一部「華為Mate 20 Pro」手提電話，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

署理主任裁判官王詩麗判刑時指，2019年下半年商場經常發生暴力事件，被告案發時的行為可能會引起漣漪效應，幸好被告當日只是一次性、快速的一下拍打，亦未引起其他人暴力或激烈行為。裁判官考慮到感化官給被告的正面評價，而社會服務令亦對被告作出限制，有相當阻嚇性，故判處160小時社會服務令，亦可讓被告藉此回饋社會，時刻提醒他守法的重要性。另外，被告亦須就損壞手提電話，向事主賠償846港元。

案情透露，案發當晚約9時，休班警員關文廸途徑屯門市廣場，看見商場中庭及各層約有400人聚集，現場人士叫囂及高呼針對政府和警方的口號，例如「支持警察，吞槍自殺」等。關其後與現場一名女子發生爭執，被告突然從後出現，及拍跌關的手提電話，被告隨即逃跑，失去蹤影。屯門市廣場內的閉路電視拍攝到被告，警方調查後作出拘捕，並在被告家中搜出當時身穿的衣物。

案件編號：TMCC 1500/2021