「時代基因」未能檢測Omicron　衞生署剔出認可機構名單

Omicron變種病毒有多達逾30個基因突變，外國早前關注目前的檢測方法未必全部有效偵測出Omicron病毒。衞生署今日(7日)公布，更新了認可檢測機構的名單，指「時代基因檢測中心有限公司」所使用的商業檢測平台在檢測Omicron時或有「假陰性」結果，即未必能檢測出病毒。該署已暫時將該檢測機構從認可檢測機構名單中剔除，並建議該公司引入其他檢測平台。

衞生署表示，根據世界衞生組織的最新資料，變異病毒株Omicron因具有多種刺突蛋白基因變異，若檢測機構使用某種單一聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測平台時，其中的刺突蛋白基因標靶可能無法被測出。衞生署向本港的認可檢測機構了解現時正在使用的檢測平台會否受到影響。

根據生產商Applied DNA Sciences提供的資料，其中一種商業檢測平台「The Linea COVID-19 v1.0 kit」由於只針對測試刺突蛋白基因中的兩個標靶，不排除檢測Omicron時出現誤差，造成「假陰性」。而「時代基因檢測中心有限公司（Medtimes Molecular Laboratory Limited）」正使用「The Linea COVID-19 v1.0 kit」作為該檢測機構的唯一檢測平台。

該署指「時代基因檢測中心有限公司」正安排過去2星期曾使用該機構檢測服務的人士，到另一間認可檢測機構重新檢測，而該公司並沒有為香港國際機場臨時樣本採集中心、檢疫中心或指定檢疫酒店提供檢測服務，相信對本港的整體檢測能力影響輕微。衞生署表示，現時本港市場正採用超過50款檢測平台，就變異病毒株Omicron的特性，若檢測機構採用以超過一個非刺突蛋白基因為標靶的檢測平台以檢測帶有Omicron變異病毒株的個案，出現誤差的機會便可大大減低。