進出口貿易等行業去年總收益逾4.6萬億元　按年跌6.7%

根據政府統計處今日(7日)發表2020年經濟活動按年統計調查—進出口貿易、批發及零售業、住宿及膳食服務業的結果，去年進出口貿易、批發及零售業、住宿及膳食服務業的總收益，包括銷售及其他收益為46,147億港元，較2019年下跌6.7%；平均每間機構單位的總收益亦較2019年下跌6%至3,170萬港元。

去年進出口貿易、批發及零售業、住宿及膳食服務業的營運開支、貨品成本及僱員薪酬合共為42,785億港元，較2019年下跌6.5%；平均每間機構單位的營運開支、貨品成本及僱員薪酬合計亦較2019年下跌5.8%至2,940萬港元。

另外，去年進出口貿易、批發及零售業以及住宿及膳食服務業的盈餘總額，即總收益扣除營運開支、貨品成本及僱員薪酬後為3,362億港元，較2019年下跌9.4%；平均每間機構單位的盈餘總額為230萬港元，較2019年下跌8.7%。行業合計的盈餘總額佔去年總收益的7.3%，較2019年下降0.2個百分點。