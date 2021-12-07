2男女認前年太古站非法集結　還押2周候判

前年8月11日晚上，警方於港鐵太古站出口附近拘捕多人，其中8男2女被控參與非法集結、管有攻擊性武器等罪。其中2名被告今天（7日）在東區裁判法院承認控罪，主任裁判官嚴舜儀把案件押後2星期，至12月21日判刑，期間為2名被告索取更生及教導所報告，2人在候判期間須還押。

2名認罪被告為18歲男子陳家俊及20歲女子陳悦，2人均報稱學生。他們承認參與非法集結罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。案情指，2019年8月11日，香港眾志在維多利亞公園舉行一場合法示威活動。傍晚時分，示威者開始違反規定，離開維園往金鐘步行，亦有示威者乘港鐵到不同地方集結。晚上10時許，港鐵太古站C出口外有逾百名示威者集結，他們堵塞康山道西行線，並帶備鐵棍硬物，大聲叫囂和用雷射筆照射警察，及向警車投擲硬物。及後警方展開驅散，示威者隨即逃跑。2名被告其後在太古站內被截停，當時2人身穿黑衣、防護裝備，並各自管帶雷射筆。

辯方求情指，本案集結程度不算嚴重，暴力行為只得破壞警車，案情亦無指2名被告有何實質暴力行為。陳家俊早前因另一宗反修例示威案，被裁定抗拒在正當執行職務的警員罪成，被判入更生中心。他希望繼續求學，並已聯絡懲教署教育組，得知可在獄中接受文憑試課程，故冀求法庭判處監禁。陳悦則患有自閉症及抑鬱病，但她有語言天賦，亦希望繼續完成學業。

案件編號：ESCC 1773/2021