男子涉商場廁所塗鴉反警標語　受審稱被恐嚇招供

一名男子涉嫌今年初在葵涌廣場男廁內，寫上「黑警死全家」及「狗官」字句，被控2項刑事毀壞罪，案件今天（7 日）在西九龍裁判法院開審。控方稱被告曾經在警誡下承認自己「對政府表達不滿，所以用筆表達意見」；辯方則反對將該口頭招認納入為本案證供，稱警員曾經威嚇被告「如果你唔認，就掟你去國安嗰邊，到時連你老竇老母都拉埋」。

29歲被告麥榮傑，被控於2021年1月19日，無合法辯解而損壞屬於民亮發展有限公司的財產，即葵涌廣場2樓男廁內的廁格、牆身及門口。

控方表示，被告當日在商場2樓男廁及警署內曾經作出口頭招認，包括表示「對政府表達不滿，所以用筆表達意見」、以及「『黑警』同『狗官』嗰4個字喺我今日晏晝6點幾嗰時寫嘅」。但辯方就反對將以上招認納入為證供，指出警方當日從沒告訴被告相關的拘捕控罪和內容，反而曾在男廁內包圍被告，大聲喝令「X你老母，唔好玩嘢，喺你㗎喇」 。期間曾有警員叉著被告的頸將他推向牆壁，並用手拍打被告兩邊臉。回到警署後，現已辭職的警長曾向被告講：「你想開大定開細？開大即喺如果你唔認，就掟你去國安嗰邊，到時連你老竇老母都拉埋。開細即喺你認，咁淨喺告你刑事毀壞唧」，另有警員對被告說：「你啞㗎？唔識講嘢㗎？」

裁判官陳慧敏將於聽取所有證人作供後，就是否將供詞納入證供的特別事項先作裁斷。警員羅偉文供稱，當日傍晚收到消息，得知有人在涉案男廁寫上「黑警」及「狗官」字眼，便以便裝到場了解情況，結果在男廁內見到一名有紋身的男子在第2、3格廁格隔板上寫「黑警死全家」，當時男子正在寫「家」字的最後一撇。由於當時廁所內信號欠佳，羅便步出廁所要求增援，其後與同袍在被告步出廁所時將他帶回廁所內進行拘捕。

案件編號：WKCC 1943/2021