英下議院討論BNO移民簽證議案　中方反對干涉內政

英國國會下議院今日起討論有關BNO移民簽證的議案。

移民潮一浪接一浪，對於英國國民(海外)護照(BNO)的移民簽證亦再引起關注。英國國會下議院今日(7日)起討論，是否讓1997年後出世、父母其中一方持有BNO的港人，申請BNO移民簽證的議案。對此，外交部發言人趙立堅則回應指，中方已多次重申對於所謂英國海外護照問題上的立場，而中方亦反對英方干涉中國內政及香港事務。

早於上月初，英國國會審議《國籍與邊界法案》時，下議院議員保守黨前首席大臣祈達文(Damian Green)已提出修正建議，呼籲放寬英國國民(海外)護照(BNO)簽證申請資格，讓父母其中一方持有BNO的人士，也可以申請BNO簽證。有報道指，修正案當時暫獲得21名國會議員支持，包括前外相侯俊偉、保守黨前黨魁施志安及工黨的格恩(Andrew Gwynne)等多名跨黨派議員。祈達文表示，英國對香港年輕人有「道德責任」，促請政府內閣糾正現行政策的不公。

北京方面，外交部發言人趙立堅回應表示，中方多次重申在所謂英國海外護照問題上的立場，並反對英方干涉中國內政和香港事務，認為英方此做法是損人不利己，亦注定失敗。