粉嶺新運路地塊擬建400資助房屋單位　料2027年竣工

政府於今年5月曾收回3幅分別位於元朗及粉嶺、現劃作住宅及綜合發展區用途的私人土地。根據區議會文件，其中一幅位於新運路近黃崗山並劃為「住宅(甲類)」地帶，將用作高密度住宅發展，並於2023年初交付房屋委員會作建屋發展。項目擬興建一座住宅大樓，提供約400個資助房屋單位，並最早在2027年竣工。

位於新運路地塊佔地約37,673.68平方呎，當中約25,833.38平方呎屬私人土地，並涉及11個私人地段。房委會目前已開始為有關計劃進行技術評估和初步設計，同時發展局及地政總署計劃在明年上旬尋求批准，並引用《收回土地條例》收回地塊內所涉及的所有私人土地。

發展局指，在完成收回土地及完成清理土地工作後，新運路地塊內的現有私人土地會連同毗鄰約11840.30平方呎的政府土地，將於2023年初交付房委會作建屋發展，預計最早可在2027年竣工。

房委會則會在完成有關技術評估後，就新運路地塊的資助房屋發展詳情諮詢區議會。地政總署同時會按現行政策及相關法例向受影響的私人土地業主或其他權益人士提出補償方案。