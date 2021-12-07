有限度通關難支撐營運　75%旅遊從業員轉行　工會料須捱多半年

新冠疫情肆虐本港近兩年，加上非洲新變種危機下本月通關仍存變數，旅遊業難見曙光。有旅業工會今日(7日)表示，99.5%旅遊業從業員處於停工狀態，當中有75%人因生計捉襟見肘，已轉行兼職保安、售貨員等，收入大跌一半。業界料就算與內地恢復有限度通關，初時亦會以自由行為主，估計要等全面通關或明年夏季才有機會組織旅行團，現時本地團生意不多，即業界仍要捱多半年，期望政府可再向業界提供特別資助，同時開設臨時職位予旅遊從業員，以配合政府現時的防疫工作。

工聯會屬會香港旅遊業僱員總會、香港專業導遊總工會、香港外遊領隊協會、香港旅遊業導師協會，成功以電話訪問924位從業員，結果顯示，99.5%旅遊業從業員處於停工狀態，當中75%轉行做兼職，包括保安、推廣員、疫苗中心工作人員、飲食樓面、本地團導遊等，收入大跌5成至7成，亦有20%失業超過1年。

香港外遊領隊協會主席陳兆麟表示，現時僅依賴本地遊，無法支撐旅行社的營運，只有正常通關，旅遊業才可真正復甦，惟現時相信通關初時以自由行為主，需要等到能全面通關才有機會組成旅行團，最快亦要到明年夏季。

工會又指，政府現時把疫苗接種中心行政服務的工作交由旅遊從業員去負責，但隨一半疫苗中心將停止運作，從業員重回失業困境，建議政府為從業員開設臨時職位，如配合協助市民使用港康碼的工作，並再為業界提供特別資助。