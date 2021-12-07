加納抵港男子染L452R變種　灣仔入境事務大樓等11地點納強檢公告

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心正調查1宗外地確診懷疑復陽，即再度感染個案，個案涉及1名61歲、自加納抵港的男病人，患者驗出帶有L452R變種病毒株。政府今晚(7日)刊憲將患者曾前往的11個指明地方納入強制檢測公告。

患者居於尖沙咀金巴利道28號君怡酒店，乘搭航班QR818於11月16日從加納經卡塔爾抵港，抵港時在臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性，即無驗出病毒，及後入住荃灣香港遠東絲麗酒店檢疫期間的4次檢測結果亦呈陰性。他曾於5月18日及6月17日於內地接種兩劑由當地研發的國藥新冠肺炎疫苗。

病人沒有出現病徵，並於11月30日完成強制檢疫後入住君怡酒店，12月6日根據規定進行強制檢測，結果驗出病毒，並帶有L452R變種病毒株，Ct值大於30，即代表病毒量低。

根據中心初步調查資料顯示，該名病人今年9月曾於加納確診感染新冠肺炎。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案脗合。中心正與加納衞生當局跟進。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

另外，有3間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，謹慎起見相關學校亦被納入強制檢測公告，包括新界元朗南邊圍地段遵道幼稚園、新界荃灣安賢街 11 號天主教領報幼稚園及灣仔愛群道40號地下穆斯林幼稚園。

11個納入強制檢測公的地點包括：

1.九龍尖沙咀金巴利道28號君怡酒店

2.中環康樂廣場1號怡和大廈地庫LG9「BaseHall」

3.油麻地彌敦道301至309號裕華國貨

4.旺角彌敦道760號聯合廣場2樓百好名宴

5.尖沙咀加拿分道46號地下7至8號舖永年士多

6.旺角豉油街50號富達大廈地下5號舖新澳餐室

7.灣仔告士打道7號入境事務大樓7樓入境事務處

8.尖沙咀加拿分道18號恒生尖沙咀大廈地下5號舖紅茶

9.尖沙咀彌敦道100號The ONE L12「東海薈•拉斐特」

10.紅磡黃埔花園奇妙坊第1期地下G7A、7B及7D號舖「祥榮餐廳」

11.旺角彌敦道639號雅蘭中心3樓A及B單位「稻香漁港市集」